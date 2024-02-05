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عربي-دولي

اليوم... فرنسا ستستدعي السفير الروسيّ

Lebanon 24
05-02-2024 | 08:54
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي تأكيده أنّه سيتم استدعاء السفير الروسي لدى باريس إلى وزارة الخارجية اليوم لإبلاغه بتنديد فرنسا مجدداً بغارات روسية أسفرت عن مقتل اثنين من العاملين الإنسانيين الفرنسيين في أوكرانيا الأسبوع الماضي.
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وقال المصدر إن باريس "ستندد أيضاً بعودة المعلومات المضللة التي تستهدف فرنسا"، وذلك بعد أيام قليلة من كشف وزارة الدفاع الفرنسية عن "مناورة منسقة من روسيا" لنشر معلومات كاذبة تتعلق بفرنسا. (العربية)
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