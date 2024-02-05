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عربي-دولي

الكهرباء انقطعت عن مئات آلاف الأشخاص.. إعلان حالة الطوارئ في هذه الولاية الأميركية

Lebanon 24
05-02-2024 | 08:55
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أُعلنت حالة الطوارئ، الاثنين، في كاليفورنيا فيما انقطعت الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص، بسبب عاصفة شديدة تسببت بفيضانات في مناطق عدة في الولاية الأميركية.

وقال حاكم الولاية غافن نيوسوم "هذه عاصفة كبيرة لها تبعات قد تشكّل خطرا على الأرواح"، معلنا حالة الطوارئ في ثمان من مقاطعات الولاية البالغ عددها 58.
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ومن بين أكثر المناطق تأثرا بالعاصفة لوس أنجلوس وأورانج وريفرسايد وسان برناردينو وسان دييغو وسانتا باربرا.

وانقطع التيار الكهربائي عن قرابة 700 ألف منزل صباح الاثنين، بحسب الموقع المتخصص "باور أوتتج.يو إس".

كذلك، ألغيت أو تأخّرت عشرات الرحلات الجوية المغادرة من مطار لوس أنجلوس والآتية إليه، وفق موقع "فلايت إيوير" المتخصص. (سكاي نيوز عربية) 

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