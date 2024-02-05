إيران تُهدّد أميركا: لن نتردد بالردّ

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أكدت طهران أنها لن تتردد في الرد على أي هجوم أميركي يستهدف أراضيها، غداة عدم استبعاد البيت الأبيض إمكانية توجيه ضربة مباشرة لإيران.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن بلاده "لن تتردد في استخدام إمكانياتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون".وأضاف: "لقد لمس الآخرون هذه الإمكانية والقوة بالفعل وسيفكرون مليا قبل القيام بأي تصرف سيء". (سكاي نيوز)