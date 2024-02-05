بالصور مدينة عربيّة أصبحت منكوبة... ما الذي حصل فيها؟

أفادت "روسيا اليوم"، أنّ مجلس النواب الليبي أعلن مدينة زليتن مدينة منكوبة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتضرر المباني السكنية ونزوح العائلات عنها.



وأضافت أن مجلس النواب خصص مبلغا ماليا لمواجهة الأزمة، وكلف الحكومة المنبثقة عنه بمتابعة الأوضاع في المدينة تفاديا لتكرار كارثة درنة. (روسيا اليوم)

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