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عربي-دولي

بالصور مدينة عربيّة أصبحت منكوبة... ما الذي حصل فيها؟

Lebanon 24
05-02-2024 | 09:30
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أفادت "روسيا اليوم"، أنّ مجلس النواب الليبي أعلن مدينة زليتن مدينة منكوبة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتضرر المباني السكنية ونزوح العائلات عنها.

وأضافت أن مجلس النواب خصص مبلغا ماليا لمواجهة الأزمة، وكلف الحكومة المنبثقة عنه بمتابعة الأوضاع في المدينة تفاديا لتكرار كارثة درنة. (روسيا اليوم)
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البرلمان الليبي يعلن زليتن مدينة منكوبة (صور)
 
البرلمان الليبي يعلن زليتن مدينة منكوبة (صور)
 
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