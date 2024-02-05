Advertisement

عربي-دولي

"الخط الأحمر"... بن غفير ينتقد أميركا بشدة!

Lebanon 24
05-02-2024 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1160905-638427476745043270.jpg
Doc-P-1160905-638427476745043270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، انتقاده القوي للعقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة على المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال بن غفير، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "تقييد الحسابات المصرفية للمستوطنين هو تجاوز لخط أحمر لا ينبغي السماح به. الرؤساء التنفيذيون للمصارف يتبعون قرارات الجهات الخارجية".
Advertisement

ودعا "الجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري لإعادة الحسابات المصرفية المغلقة، ونحن نحترم ونقدر بشدة حلفائنا في العالم، لكن يجب ألا نسمح لأي شخص بإدارة دولة إسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أمر، الأسبوع الماضي، بإنشاء نظام لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.

وأضاف: "إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-02-05
12:40 | 2024-02-05
12:39 | 2024-02-05
12:25 | 2024-02-05
12:05 | 2024-02-05
12:00 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24