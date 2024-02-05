"الخط الأحمر"... بن غفير ينتقد أميركا بشدة!

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جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، انتقاده القوي للعقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة على المستوطنين في الضفة الغربية.وقال بن غفير، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "تقييد الحسابات المصرفية للمستوطنين هو تجاوز لخط أحمر لا ينبغي السماح به. الرؤساء التنفيذيون للمصارف يتبعون قرارات الجهات الخارجية".ودعا "الجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري لإعادة الحسابات المصرفية المغلقة، ونحن نحترم ونقدر بشدة حلفائنا في العالم، لكن يجب ألا نسمح لأي شخص بإدارة دولة إسرائيل".وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أمر، الأسبوع الماضي، بإنشاء نظام لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.وأضاف: "إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".