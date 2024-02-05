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عربي-دولي

موسكو: نتابع عن كثب احتمال نشر واشنطن أسلحة نووية في بريطانيا

Lebanon 24
05-02-2024 | 10:46
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صرح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف بأن روسيا تتابع عن كثب ما يشاع حول خطط واشنطن لنشر أسلحة نووية في بريطانيا.

وقال غاتيلوف: "ربما يدور الحديث عن إعادة تأهيل قاعدة جوية بأسلحة نووية أمريكية في المملكة المتحدة. وهناك حديث أيضا عن إمكانية إرسال أسلحة نووية إلى دول البلطيق وبولندا، كل ذلك يخلق وضعا متوترا".
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وأضاف: "نحن نتابع التطورات بهذا الصدد وبطبيعة الحال إذا حدث ذلك سوف تضطر روسيا للرد". (روسيا اليوم) 
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