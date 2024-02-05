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عربي-دولي

وزير الخارجية الفرنسي: على إسرائيل وقف عنف المستوطنين في الضفة

Lebanon 24
05-02-2024 | 10:46
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 دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم، الى "وقف عنف المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة"، وذلك في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، بحسب "فرانس برس".
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وقال سيجورنيه، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط لمحاولة الدفع من أجل التوصل إلى هدنة في القتال بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة: "لا يمكن أن يحصل أي تهجير قسري للفلسطينيين لا من غزة ولا من الضفة الغربية" المحتلة.
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