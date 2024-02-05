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"الأونروا": إسرائيل تقصف قافلة مواد غذائية في غزة

Lebanon 24
05-02-2024 | 11:10
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية في غزة.

 
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وكتب توماس وايت مدير "الأونروا" في غزة على موقع "إكس" اليوم: "تعرضت هذا الصباح قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية".

 

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".

( روسيا اليوم)
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