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عربي-دولي

الأمم المتحدة تعيّن لجنة مستقلّة لتقييم عمل وكالة "أونروا"

Lebanon 24
05-02-2024 | 11:30
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 

وأوضح بيان رسمي أن لجنة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرغ في السويد ومعهد ميكلسن في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

 

وأضاف أن المجموعة ستبدأ عملها يوم 14 شباط.

 
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ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر، التي شنتها حركة حماس.

  

وقالت الأونروا، يوم الخميس، إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط، وليس فقط في غزة، بحلول نهاية فبراير الجاري إذا ظل تمويلها معلقا.

 

ويعمل في الأونروا 30 ألف فلسطيني، مهمتهم تلبية الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 مليون من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.

( سكاي نيوز)
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