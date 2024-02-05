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عربي-دولي

ما هي أخطر مدن العالم وما معدل الجريمة فيها؟

Lebanon 24
05-02-2024 | 12:05
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تم الكشف عن أخطر مدينة في العالم، حيث تحصل فيها ما يقرب من 110 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص.

 

وتصدرت مدينة سيلايا في المكسيك قائمة أخطر مدن العالم، حيث بلغ معدل جرائم القتل فيها 109.4 لكل 100 ألف نسمة، والجدير بالذكر هو أن القائمة لا تشمل الدول التي تشهد حروبًا أو صراعات.

 

وفي الواقع، فإن المدن الست التي لديها أعلى معدلات القتل في كل أنحاء العالم كانت كلها موجودة في المكسيك، بما في ذلك تيخوانا، وسيوداد خواريز، وسيوداد أوبريغون، وإيرابواتو، وإنسينادا.

 

أما خارج المكسيك فجاءت سانت لويس في الولايات المتحدة، وفييرا دي سانتانا، البرازيل، وكيب تاون، جنوب أفريقيا، من بين المراكز العشرة الأولى.

 

وكانت معظم المدن المدرجة في القائمة واقعة في أميركا اللاتينية حيث ينبع العنف غالبًا من تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وحروب العصابات.

( lbc)
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