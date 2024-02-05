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نتنياهو يؤكّد: لن نقبل بمطالب "حماس"

Lebanon 24
05-02-2024 | 11:17
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن حركة "حماس" قدمت "مطالب لن نقبل بها" بشأن إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

واعتبر نتنياهو أن الشروط "يجب أن تكون مماثلة للاتفاق السابق"، مشيراً إلى أن إسرائيل ترغب في تحقيق انتصار مطلق على حركة "حماس" في قطاع غزة لضمان أمنها، ولتحقيق المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية، معبترا أن هزيمة "حماس" ستمنع ما أسماه "محور الشر" من تدمير الشرق الأوسط.
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وخلال جولة ميدانية تفقد خلالها مجموعة من جنود سلاح المدرعات في منطقة "اللطرون" شمالي القدس، قال إن "خلاصة سياستنا هي انتصار مطلق على حماس. وهو ضروري لأنه يضمن أمن إسرائيل. وهذه الطريق الوحيدة التي سنتمكن من خلالها ضمان المزيد من اتفاقات سلام تاريخية قريبة".

وتابع: "الانتصار المطلق سينزل ضربة ساحقة على المحور المؤلف من إيران، حزب الله والحوثيين وبالطبع حماس. وإذا لم يحدث هذا فلن يعود المخطوفون، والمجزرة المقبلة ستكون مسألة وقت وحسب، وستحتفل هنا إيران وحزب الله والآخرون ويدمرون الشرق الأوسط".
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