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هولندا تجهز مقاتلات "إف-16" لتسليمها لكييف

Lebanon 24
05-02-2024 | 11:46
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أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، أن بلادها تقوم بإعداد 6 مقاتلات جديدة من طراز "إف-16" لتسليمها إلى كييف.

وقالت الوزيرة إن هولندا "تجهز 6 طائرات إضافية من طراز إف-16 لتسليمها إلى أوكرانيا".

 

وأشارت إلى أنه "وفقا لذلك سيتم تسليم ما إجماليه 24 مقاتلة كما وعدنا سابقا".

 

وفي وقت سابق صرحت وزارة الدفاع بأن هذه الطائرات كانت معدة في السابق للبيع لشركة "دراكن إنترناشيونال"، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق حول شروط الصفقة.

 

وتشارك هولندا والدنمارك والعديد من الدول الغربية الأخرى حاليا بنشاط في تدريب الطيارين الأوكرانيين وتخطط لنقل عدد معين من مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.

( روسيا اليوم)

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