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عربي-دولي

بعد أيام من إعلانها بناء مجمع للمحطات النووية.. إيران تبدأ بناء مفاعل جديد

Lebanon 24
05-02-2024 | 12:39
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بدأت إيران، اليوم الإثنين، بناء مفاعل نووي جديد للأبحاث في أصفهان، بعد أيام من إعلانها بناء مجمع لمحطات الطاقة النووية في الجنوب.


وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: "بدأت اليوم عملية صب الخرسانة لوضع أسس المفاعل في موقع أصفهان".
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ويضم مركز أصفهان للأبحاث النووية في وسط إيران ثلاثة مفاعلات أساسا. أما بشأن مفاعل الأبحاث الجديد الذي تبلغ طاقته 10 ميغاوات فيتم بناؤه لإنشاء مصدر قوي للنيوترون، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية.

 
 
وأشارت الوكالة الى أنه "ستكون له مجموعة من التطبيقات بما في ذلك اختبارات الوقود والمواد النووية وإنتاج النظائر المشعة الصناعية والمواد الصيدلانية المشعة".


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