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عربي-دولي

تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف واضح من انضمامها

Lebanon 24
05-02-2024 | 13:00
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طالبت تركيا الاتحاد الأوروبي بتقديم موقف واضح من طلب انضمامها إلى عضويته، وتحدثت عن مقاربة جديدة بشأن علاقتها مع التكتل.

 

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن عملية مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستمرة منذ فترة طويلة، لافتاً إلى استخلاص الدروس منها بالنظر إلى ماضيها وحاضرها.

 

وطالب فيدان الاتحاد الأوروبي بأن يعلن موقفاً صريحاً من عضوية بلاده، قائلا إن "على الاتحاد الأوروبي أن يقرر أولاً حول ما إذا كان يرغب أم لا في قبول عضوية تركيا؟".

 

وأكد الاتحاد الأوروبي رغبته في إقامة علاقات أوثق وتعميق التعاون وحل الخلافات مع تركيا. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، في تصريحات ببروكسل عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد السبت، إن جميع الدول الأعضاء متفقة على إقامة علاقات أوثق مع تركيا.

 

وأضاف "من أجل تجنب الصراعات وزيادة التعاون، نحتاج إلى التواصل مع تركيا، مع الأخذ في الاعتبار قضية قبرص، علينا إقامة مزيد من العلاقات مع تركيا، والعمل في المجالات التي تتوافق فيها مصالحنا، وتجنب القضايا التي تنفرنا من بعضنا بعضاً".

( الشرق الأوسط)

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