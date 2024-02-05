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قصر باكنغهام: الملك تشارلز مصاب بمرض السرطان

Lebanon 24
05-02-2024 | 13:17
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أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث مصاب بمرض السرطان.

وأشار في بيان، الى أن "الأطباء نصحوا الملك بتأجيل المهام العامة لتلقي العلاج".

يذكر أن الملك خضع في وقت سابق لعلاج طبي بعد تشخيص تضخم البروستاتا لديه.
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وكان قصر بكنغهام أعلن في 17 كانون الثاني، عن حاجة الملك إلى إجراء طبي من أجل العلاج. 
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