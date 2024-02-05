غالانت: الجيش الإسرائيلي سيصل إلى رفح

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، إن الجيش سيصل إلى الأماكن "التي لم يحارب فيها، وخاصة في مركز الثقل الأخير، رفح".

وأكد غالانت، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب أن "لقد شكلنا خطة من أجل تفكيك حماس وتحرير المخطوفين، ولقد أوضحنا لأصدقائنا كم نحن مصرون عندما يتعلق الأمر بحياتنا ومستقبلنا في هذه المنطقة".

وأشار الى أن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة وبدقة.. العملية البرية في قطاع غزة تتقدم وتحقق أهدافها.

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وقال "سنصل إلى الأماكن، التي لم نحارب فيها، في مركز القطاع وفي الجنوب، وخاصة في مركز الثقل الأخير، رفح".

وأشار إلى أن "قيادة حماس، ويحيى السنوار على رأسهم، موجودون في حالة هرب، السنوار لا يستطيع التواصل مع محيطه".

وأضاف: "قمنا حتى الآن بتسوية 17 من أصل 24 كتيبة لحماس"، مؤكدا أن "أغلب الكتائب المتبقية موجودة جنوبي قطاع غزة وفي رفح، وسنتولى أمرها أيضا".