اليمن.. أحمد بن مبارك رئيساً جديداً للوزراء

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الإثنين، قرارا بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيسا جديدا للوزراء.

وجاء في القرار:

صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (56) لسنة 2024، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء.

قضت المادة الثانية من هذا القرار استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعينهم.

وقضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (57) لسنة 2024، الذي يقضي بتعيين الدكتور معين عبدالملك سعيد مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

( سكاي نيوز)