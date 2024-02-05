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عربي-دولي

بن سلمان يلتقي بلينكن في مستهل خامس جولة بالمنطقة

Lebanon 24
05-02-2024 | 14:25
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التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، بالرياض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي بدأ زيارة للمملكة ضمن جولة شرق أوسطية.

 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن "ولي العهد السعودي يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي"، دون مزيد من التفاصيل.

 

وفي وقت سابق، وصل بلينكن، العاصمة الرياض، وفق "قناة العربية" السعودية، في مستهل جولة شرق أوسطية هي الخامسة له منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو أربعة أشهر.

 

وتستمر جولة بلينكن حتى الخميس وهي الخامسة له بالمنطقة منذ 7 تشرين الأول الماضي تاريخ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتشمل أيضا مصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية.

( الأناضول)
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