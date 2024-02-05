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إقتصاد

الأسد يصدر مرسومًا برفع الرواتب بنسبة 50%

Lebanon 24
05-02-2024 | 14:19
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين مرسومين يقضيان برفع الرواتب في سوريا بنسبة 50%، وذلك تزامنا مع رفع أسعار البنزين في البلاد.


ووفقا لوكالة "سانا"، أصدر الأسد المرسومين رقم (7) و(8) القاضيين بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.

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وبحسب المادة 3 من المرسوم رقم (7) يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 278910 ليرات سورية شهرياً.

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