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إقتصاد

صادرات النفط الأميركية إلى الهند.. هكذا تأثرت بالتصعيد في البحر الأحمر

Lebanon 24
05-02-2024 | 15:29
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أظهرت بيانات شركة Kpler المختصة بتحليل أسواق السلع، أن توريدات النفط من الولايات المتحدة إلى الهند توقفت في كانون الثاني، جراء التصعيد في البحر الأحمر.


ولفتت البيانات إلى أن مصافي النفط الهندية لم يصلها النفط الأميركي في كانون الثاني عام 2024، رغم أن الهند كانت تستورد من الشركات الأميركية نحو 205 آلاف برميل في اليوم بالمتوسط خلال عام 2023. 
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كذلك، بلغ حجم التوريدات في تشرين الثاني الماضي 158 ألف برميل يوميا.

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