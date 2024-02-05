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عربي-دولي

عن ضربات الجمعة بالعراق وسوريا.. ماذا كشف البنتاغون؟

Lebanon 24
05-02-2024 | 15:41
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رجّحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سقوط قتلى في الضربات الأميركية الأخيرة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، واشارت الى أنها لا تزال تجري تقييما للوضع.


وقال الميجر جنرال باتريك رايدر للصحفيين: "من المقبول أن نخلص إلى أنه من المحتمل سقوط قتلى في هذه الضربات"، لافتاً الى أن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجومين منذ ضربات الجمعة الماضي، لكن من دون وقوع إصابات بين القوات الأميركية.
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