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الكنيست ينقذ نتنياهو ويرفض حجب الثقة عنه

Lebanon 24
05-02-2024 | 16:20
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رد الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدمه حزب "هناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لابيد.

 

وقال الكنيست (البرلمان) في بيان: "ردت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاثنين اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة كانت كتلة ’هناك مستقبل’ تقدمت به ويحمل عنوان ’الحكومة الأفشل منذ قيام الدولة تقودنا لأزمة اقتصادية مع سلم أولويات سياسي".

 

وأضافت: "أيد الاقتراح 21 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست، وبما أن الاقتراح لم يحصل في التصويت على الأغلبية المطلوبة من 61 عضو كنيست فقد تم رده".

 

وتعليقا على تقرير نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تحرك زعيم "الوحدة الوطنية" الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، للإطاحة بنتنياهو، أعلن لابيد في وقت سابق الاثنين دعمه الإطاحة بالأخير من رئاسة الحكومة.

 

ووفق إذاعة الجيش، في وقت سابق الاثنين، فإن غانتس، حاول الإطاحة بنتنياهو، مستعينا بأعضاء من حزب "الليكود" الذي يتزعمه الأخير.

 

وبحسب الإذاعة أجرى مبعوثون نيابة عن غانتس اتصالات مؤخرًا مع وزراء وأعضاء كنيست من "الليكود" في محاولة للترويج لاستبدال نتنياهو في الكنيست.

( الأناضول)
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