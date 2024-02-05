الإمارات تخصّص 5 ملايين دولار لدعم جهود الأمم المتحدة في غزّة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت أن "الإمارات خصّصت خمسة ملايين دولار لدعم الأمم المتحدة في جهودها للإغاثة في قطاع غزة".

وأضافت أن "تخصيص الأموال جاء بعد زيارة سيجريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، للإمارات".

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