الخارجية الأميركية: أبلغنا الحكومة العراقية فوراً بعد وقوع الضربات

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قالت الخارجية الأميركية الإثنين إن "الولايات المتحدة لم تبلغ الحكومة العراقية مسبقاً بضربات شنّتها مؤخراً ضد أهداف لفصائل موالية لإيران في العراق، موضحة تصريحات للبيت الأبيض أفادت بعكس ذلك.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل في تصريح لصحافيين: "في ما يتعلق برد الجمعة، أبلغنا الحكومة العراقية فوراً بعد وقوع الضربات".لكنّه لفت إلى أن "الحكومة العراقية، وعلى غرار كل دول المنطقة، فهمت جيداً أنه سيكون هناك رد بعد مقتل الجنود الأميركيين".