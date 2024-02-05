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عربي-دولي

البيت الأبيض: بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون مستقلّ لمساعدة إسرائيل

Lebanon 24
05-02-2024 | 18:49
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قال البيت الأبيض أن "إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل".
وأضاف أن "بايدن سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضده إذا وصل إلى مكتبه، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود".
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