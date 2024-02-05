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عربي-دولي
بعدما وصفت أرض فلسطين بالـ"سيئة".. وزيرة كندية تعلن استقالتها بفعل الضغوط
Lebanon 24
05-02-2024
|
23:06
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بعدما وصفت بأن إسرائيل قامت على "قطعة أرض سيئة"، قدمت وزيرة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية استقالتها يوم الإثنين، عقب إثارة غضب الجماعات المؤيدة للفلسطينيين.
وأدلت سيلينا روبنسون بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى اللجان يوم الخميس واعتذرت في بيان يوم الجمعة.
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وقالت إنها تفهمت أن "تعليقها المتطاول" قلل من ارتباط الفلسطينيين أيضا بأرضهم.
من جانبه قال ديفيد إيبي رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، إنه اتخذ قرارا بشكل مشترك مع روبنسون، وزيرة التعليم العالي بالمقاطعة، بأن عليها التنحي عن منصبها بعد التواصل مع العديد من المجتمعات التي تأذت بسبب تعليقاتها.
وأضاف إيبي في مؤتمر صحفي "تعليقات سيلينا كانت خاطئة، لقد تجاوزت الحدود، وقللت من شأن مجموعة من الناس تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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