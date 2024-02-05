بعد إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هذا ما ينتظر الأمير ويليام

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بعد الإعلان أمس الإثنين عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان، سيتولى الأمير ويليام قريبًا مسؤولية أكبر من أي وقت مضى. وكان أمير ويلز، 41 عاما، قد قام مؤخرا بتأجيل ارتباطاته الملكية ليكون إلى جانب زوجته بعدما خضعت أميرة ويلز لعملية جراحية في البطن.ومع ذلك، أعلن قصر كنسينغتون في وقت سابق الاثنين أنه سيستأنف واجباته العامة هذا الأسبوع من خلال إجراء حفل تنصيب يوم الأربعاء في قلعة وندسور، يليه حفل لجمع التبرعات لصالح سيارة الإسعاف الجوي في لندن في المساء.ومن المتوقع أن تكون عودة ويليام إلى العمل "مزدحمة"، حيث من المرجح أن يتقدم وريث العرش البريطاني لدعم العائلة بشكل أكبر من خلال القيام ببعض الواجبات نيابة عن والده، بينما يخضع الملك للعلاج.وقال قصر باكنغهام إن الملك اتصل شخصيا بكل من دوق ساسكس وأمير ويلز – وكذلك إخوته الأميرة الملكية ودوق يورك ودوق إدنبره – لمشاركة أخبار صحته.ومن المعروف أن وريث العرش ويليام على اتصال منتظم مع والده. وسيطرح تشخيص إصابة الملك أسئلة جدية حول عمل النظام الملكي، مع غياب عدد أقل من كبار أعضاء العائلة المالكة وأميرة ويلز عن العمل حتى بعد عيد الفصح حيث تتعافى في منزلها في وندسور.وقام ويليام بإرجاء واجباته ليكون بجانب زوجته ويحافظ على الحياة طبيعية قدر الإمكان لأطفالهما الثلاثة. وأعلن قصر باكنغهام في بيان مساء الاثنين أن الملك تشارلز (75 عاما) عاد إلى لندن من ساندرينغهام لبدء العلاج على الفور.ولا يرتبط الأمر بالجراحة التي أجراها مؤخرًا وليس سرطان البروستاتا، لكن الأطباء اكتشفوه عندما خضع لإجراء طبي لعلاج تضخم البروستاتا. وقال قصر باكنغهام في بيان: "خلال الإجراء الأخير الذي أجراه الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق. حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان. لقد بدأ الملك جدولًا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة. وطوال هذه الفترة، سيواصل القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد".وأضاف البيان: "الملك ممتن لفريقه الطبي لتدخلهم السريع... ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن".ومن المرجح أيضًا أن يكون التشخيص "عاملا سيئا" لتشارلز، الذي كان وريث العرش الأطول خدمة في التاريخ البريطاني قبل أن يصبح ملكًا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في 8 أيلول 2022.منذ ذلك الحين، بدأ مسيرته المهنية بثلاث زيارات رسمية إلى الخارج، واستضاف زيارتين رسميتين إلى المملكة المتحدة وقام بمئات المشاركات العامة، متحملًا عبء العمل الرسمي القاسي رغم السبعينيات من عمره.وقال مساعدوه إنه استمتع بالتحدي ويستمتع بشدة بدوره الملكي. بينما عانت الملكة إليزابيث من فترات عرضية من اعتلال صحتها على مر السنين وخضعت لعمليات جراحية في عدد من المناسبات، بما في ذلك في ركبتها وإعتام عدسة العين، لم تكن هناك أزمة صحية كبيرة بهذا الحجم حتى الأشهر الأخيرة من حكمها التاريخي الذي دام 70 عامًا. . ومع ذلك، سيكون لذلك تأثير لافت على الحياة الأسرية لأمير وأميرة ويلز.(العربية)