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هكذا علّقت مصر على اتفاقية نقل موقع معبر كرم أبو سالم

Lebanon 24
05-02-2024 | 23:56
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بعد الإدعاءات الإسرائيلية بخصوص نقل معبر رفح لكرم أبو سالم، نفى مصدر مصري مسؤول ما تردد عن الخطة ال تدرسها تل أبيب لناحية نقل المعبر⁩ إلى المثلث الحدودي بمنطقة كرم أبو سالم⁩ على الحدود المصرية الإسرائيلية.
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وكانت "القناة الإسرائيلية ١٣" قد ذكرت أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدرس نقل معبر فرح الحدودي مع مصر إلى منطقة كرم أبو سالم بهدف عدم السماح للقاهرة بالتدخل في إدارة المعبر، وبما يسمح لإسرائيل بإجراء فحوصات أمنية، ومنع عمليات التهريب الحدودية

ومن قبل نفت مصر مزاعم إسرائيلية حول وجود ترتيبات بشأن رفح ومحور صلاح الدين الحدودي بين البلدين.

وأكدت القاهرة عدم صحة ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع ⁧إسرائيل⁩ لاتفاق حول ⁧رفح⁩ و ⁧محور صلاح الدين⁩ ⁩أو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور.

ويأتي ذلك ردا على ما ذكرته صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" بأن مصر وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الحدودية مع قطاع غزة بعد الحرب.(العربية)
المصدر: العربية
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