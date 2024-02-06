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عربي-دولي

في كولومبيا.. مصرع 4 عسكريين بتحطم مروحية قرب الحدود مع بنما

Lebanon 24
06-02-2024 | 00:01
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لقي أربعة عسكريين كولومبيين مصرعهم بتحطم مروحيتهم شمال غربي البلاد قرب الحدود مع بنما، وفق ما أعلن الجيش.
وقال الجيش في بيانه إن "مروحية من طراز "يو اتش-60 بلاك هوك" تابعة لسلاح المشاة تعرضت لحادث خلال عملية شحن جوي نحو قاعدة كوتي العسكرية في مقاطعة تشوكو"، من دون تحديد مكان الواقعة أو ملابساتها.
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وأضاف البيان أن "قوات برية توجهت فورا إلى مكان الحادث بالتنسيق مع السلطات البنمية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ".
وكشف البيان أنه "تم العثور على أربعة من عسكريينا موتى في الموقع بينهم الطيار ومساعده كما نقل ثلاثة جرحى إلى بلدة أبارتادو شمال البلاد.
وأشار البيان إلى فتح تحقيق وإرسال لجنة خبراء عسكريين إلى الموقع الذي تحطمت فيه المروحية لكشف ملابسات الحادث. (RT)
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