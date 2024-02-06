16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
12
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البيت الأبيض: بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل
Lebanon 24
06-02-2024
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل.
وأضاف أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده إذا وصل إلى مكتبه، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود.
Advertisement
والأحد، تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، "سيصل ميتا" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أعلنوا، الأحد، عن نص اتفاق طال انتظاره من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأميركية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة، وفقا لفرانس برس.
وينص ما يسمى بالتشريع المكمّل للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118,3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14,1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، باتي موراي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى
Lebanon 24
وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى
07:28 | 2024-02-05
05/02/2024 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة إبن زوجها: "أنت حبي" (صور)
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة إبن زوجها: "أنت حبي" (صور)
07:40 | 2024-02-05
05/02/2024 07:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟
08:08 | 2024-02-05
05/02/2024 08:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
14:00 | 2024-02-05
05/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالات ولا رواتب في هذه الإدارات!
Lebanon 24
إستقالات ولا رواتب في هذه الإدارات!
02:45 | 2024-02-05
05/02/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:31 | 2024-02-06
بسبب الدولار.. لا جوازات سفرٍ للمصريين؟!
02:13 | 2024-02-06
مهمة أوروبية بالبحر الأحمر.. وتعاون مع إيران للضغط على الحوثي
02:11 | 2024-02-06
خرجت من رحم أمها الميتة في الزلزال.. أتذكرون عفراء سوريا؟
02:03 | 2024-02-06
رتلٌ من الدبابات تحت مرمى القسام.. مشاهد بطولية جديدة لعمليات المقاومة(فيديو)
01:57 | 2024-02-06
يوم دموي جديد من أيام الحرب في غزة... وهذه حصيلة الشهداء
01:54 | 2024-02-06
التقى رئيسا توفي قبل 30 عاما.. زلة لسان جديدة لبايدن شاهدوا الفيديو
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
06/02/2024 09:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
06/02/2024 09:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
06/02/2024 09:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24