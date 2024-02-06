Advertisement

عربي-دولي

عاريًا ومكبل اليدين.. هكذا أشعلت صورة فلسطيني يخضع للتحقيق مواقع التواصل (صورة)

Lebanon 24
06-02-2024 | 00:58
A-
A+
Doc-P-1161137-638428035224137564.jpg
Doc-P-1161137-638428035224137564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره جندي إسرائيلي، يظهر التحقيق مع مواطن فلسطيني من أهالي غزة، تم خلع ملابسه وتقييد يديه، وقد انتقد المتابعون والنشطاء، وعبروا عن غضبهم جراء نشر هذه المقاطع.
Advertisement

القصة بدأت عندما نشر جندي إسرائيلي يدعى يوسي غامزو مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل يظهر اعتقال رجل من أهالي غزة، وأظهر الفيديو اقتياد المواطن الفلسطيني وهو مكبل اليدين وتم خلع ملابسه، كما أظهر المقطع الرجل وهو يجلس على كرسي في مبنى بغزة وقد قيدت يداه إلى الخلف والدم يسيل من رجله وكأنه تعرض للتعذيب.
 
وبدأ أصدقاء الجندي الإسرائيلي بتداول المقطع والتباهي به، لينتشر أيضا بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
 
وعبّر مغردون عن غضبهم وعلقوا على المقاطع بالقول إن هذه الفيديوهات تظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي على حقيقته عكس ادعاء قادته أنه الجيش "الأكثر أخلاقية" في العالم.

وكتب أحدهم على "إكس": "الجندي الصهيوني يوسي غامزو ينشر صورة لنفسه وهو يعذب رجلاً فلسطينياً عارياً، مصاباً بطلق ناري في ساقه. ثم يأتي أبناء المواخير- أجلّ الله أقداركم- وكثير منهم عرب، ليحدثونا عن فضائل (السلام) مع هذه المسوخ البشرية".(الجزيرة نت)
 
المصدر: الجزيرة نت

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:31 | 2024-02-06
02:13 | 2024-02-06
02:11 | 2024-02-06
02:03 | 2024-02-06
01:57 | 2024-02-06
01:54 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24