16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
12
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في اول تعليق لها.. ماذا قالت الحكومة الفلسطينية على خطة إسرائيل بشأن "معبر رفح"
Lebanon 24
06-02-2024
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبّر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتيه، عن تخوفه من إقدام إسرائيل على نقل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وذلك بعد قرابة 4 شهور علن الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وقال أشتية خلال جلسة للحكومة: "تحاول إسرائيل نقل معبر رفح إلى مكان آخر".
Advertisement
ويأتي هذا الكلام في ظلّ مخاوف بين الفلسطينيين والمصريين خصوصا من محاولات إسرائيلية محتملة لدفع الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر.
ونزح 1.7 مليون فلسطيني خلال الحرب، ويعيش 1.2 مليون منهم في منطقة رفح الحدودية مع مصر، وفق الأمم المتحدة.
وتنفي إسرائيل نيتها إجبار الفلسطينيين البالغ عددهم 2.4 مليون في قطاع غزة على المغادرة، لكن مسؤولين عديدين فيها دعوا إلى فتح باب المغادرة الطوعية للفلسطينيين.
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج، ويستخدم حاليا لخروج مقيمين في القطاع بعد أذونات استثنائية توافق عليها إسرائيل، وتحظى أيضا بموافقة فلسطينية ومصرية.
وقال أشتية: "معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية، وهي شأن مصري فلسطيني. ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر".
وكان أشتية يشير إلى انسحاب الجانب الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005.
وتوجد معابر أخرى بين قطاع غزة وإسرائيل مغلقة، بينها معبر كيرم شالوم أو كرم أبو سالم الذي كانت تدخل عبره البضائع التجارية الى قطاع غزة في السابق، ويستخدم أحيانا حاليا لإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقال أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي لوكالة فرانس برس إن إسرائيل "تحاول إغلاق معبر رفح الذي من المفترض أنه تحت السيطرة المصرية والفلسطينية والإسرائيلية، ونقل الحركة الى معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل بالكامل".
وأوضح أن "معبر كرم أبو سالم هو معبر بين إسرائيل وغزة، باتجاه واحد، ومعبر رفح هو بين غزة ومصر في الاتجاهين".
وقال البرغوثي: "من الممكن أن تكون هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة طرد سكان قطاع غزة من خلال معبر أبو سالم" الحدودي أيضا مع مصر.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.
كما احتُجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و27 منهم على الأقل يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.
وتعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وشنّت هجوما عسكريا واسعا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27365 شخصا في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى
Lebanon 24
وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى
07:28 | 2024-02-05
05/02/2024 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة إبن زوجها: "أنت حبي" (صور)
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة إبن زوجها: "أنت حبي" (صور)
07:40 | 2024-02-05
05/02/2024 07:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟
08:08 | 2024-02-05
05/02/2024 08:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
14:00 | 2024-02-05
05/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالات ولا رواتب في هذه الإدارات!
Lebanon 24
إستقالات ولا رواتب في هذه الإدارات!
02:45 | 2024-02-05
05/02/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:31 | 2024-02-06
بسبب الدولار.. لا جوازات سفرٍ للمصريين؟!
02:13 | 2024-02-06
مهمة أوروبية بالبحر الأحمر.. وتعاون مع إيران للضغط على الحوثي
02:11 | 2024-02-06
خرجت من رحم أمها الميتة في الزلزال.. أتذكرون عفراء سوريا؟
02:03 | 2024-02-06
رتلٌ من الدبابات تحت مرمى القسام.. مشاهد بطولية جديدة لعمليات المقاومة(فيديو)
01:57 | 2024-02-06
يوم دموي جديد من أيام الحرب في غزة... وهذه حصيلة الشهداء
01:54 | 2024-02-06
التقى رئيسا توفي قبل 30 عاما.. زلة لسان جديدة لبايدن شاهدوا الفيديو
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
06/02/2024 09:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
06/02/2024 09:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
06/02/2024 09:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24