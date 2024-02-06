يوم دموي جديد من أيام الحرب في غزة... وهذه حصيلة الشهداء

أسفرت غارات جوية إسرائيلية على غزة عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية تقاتل مسلحي "حماس" شمال ووسط القطاع.





وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تم نقل 113 جثة إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين المسجلين حتى الآن إلى 27478 شخصا بعد 4 أشهر من الحرب.

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ويعاني ربع سكان غزة من المجاعة بعد نزوح 90% منهم عن منازلهم التي دمرها القصف، حيث يتجمع مئات الآلاف منهم في المخيمات.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم إجلاء حوالي 8000 نازح من مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، الذي كان معزولا لعدة أيام بسبب القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين.

واضطرت عدة مستشفيات إلى إغلاق أبوابها في جميع أنحاء غزة، فيما تكافح المستشفيات التي لا تزال تعمل من أجل علاج الجرحى، وسط نقص الوقود والإمدادات الطبية. (RT)