رتلٌ من الدبابات تحت مرمى القسام.. مشاهد بطولية جديدة من داخل خانيونس (فيديو)

بثت كتائب القسام الإثنين، مشاهد جديدة لعمليات تدمير دبابات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، باستخدام القذائف والعبوات الناسفة المضادة للدروع.



ويظهر في التسجيل مقاتلو القسام وهم يفجرون رتل دبابات بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما استهدفوا دبابات أخرى بقذائف الياسين 105 من مسافات قريبة.

وفي وقت سابق من نهار الإثنين، استعرضت كتائب القسام، حصيلة التصدي لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت تدمير عشرات الآليات بصورة كلية أو جزئية.