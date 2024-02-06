خرجت من رحم أمها الميتة في الزلزال.. أتذكرون عفراء سوريا؟

عند الساعة الرابعة و17 دقيقة من فجر هذا اليوم قبل عام، تزلزلت الأرض تحت أقدام الناس جنوب تركيا وشمال سوريا، لتحل الكارثة الأسوأ مخلّفة أكثر من 60 ألف ضحية بأربعين ثانية فقط في كلا البلدين.

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الطفلة المعجزة!ومن رحم ذاك الألم، ولدت الطفلة السورية "عفراء" التي التقطت لها الكاميرات صورة وقد أخرجها المنقذون حيّة من رحم أمها التي قضت تحت الأنقاض بفعل الكارثة.وبينما ضجت الأوساط الدولية بالصورة، وأطلق عليها معلقون لقب "طفلة سوريا المعجزة"، أطلت الطفلة اليوم بصورة جديدة بعد عام على المأساة.فمن بلدة جنديرس في محافظة حلب الواقعة قرب الحدود التركية التي كانت المناطق الأكثر تأثراً بالزلزال، أكملت عفراء الثلاثاء عامها الأول بين أطفال عمتها التي تكفّلت وزوجها بتربيتها.وقال زوج عمتها خليل السوادي البالغ من العمر 35 عاماً، وهو ابن عمّ والدها أيضا، "لدي سبعة أطفال. مع عفراء أصبحوا ثمانية"، مضيفاً "أسميتها عفراء تيمناً بوالدتها حتى نخلّد اسمها ولا تنسى عائلتها"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".وفي الصورة، أطلّ السوادي حاملاً عفراء وطفلته التي تكبرها بأيام. ويوضح "ترضع زوجتي عفراء وطفلتنا التي أسميناها عطاء.. أصبحتا كالتوأم".