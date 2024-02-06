بسبب الدولار.. لا جوازات سفرٍ للمصريين؟!

لم يعد تجديد جواز السفر بمصر مشكلة سياسية يضيق فيها النظام المصري الخناق على معارضيه، بل صارت مشكلة اقتصادية أيضا بعد عجز النظام المصري عن إصدار الجوازات في الوقت الراهن بسبب أزمة الدولار.



وقال ناشطون مصريون، إن هناك نقصًا في إصدار جوازات السفر المصرية بشكل متزايد وملحوظ خلال الفترة الماضية.

وأرجع ناشطون هذا التراجع، إلى حدوث نقص في مخزون الورق الخاص لطباعة الجوازات، وهذا الورق يتم استيراده من ألمانيا طبقا لمواصفات دولية.

ووفق ما قاله النشطاء نقلا عن مصادر، فإن الشركة الألمانية، امتنعت عن تصدير الورق إلى مصر بسبب عدم تسديد مديونيات مالية متراكمة بسبب نقص الدولار.