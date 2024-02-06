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إقتصاد

بسبب الدولار.. لا جوازات سفرٍ للمصريين؟!

Lebanon 24
06-02-2024 | 02:31
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لم يعد تجديد جواز السفر بمصر مشكلة سياسية يضيق فيها النظام المصري الخناق على معارضيه، بل صارت مشكلة اقتصادية أيضا بعد عجز النظام المصري عن إصدار الجوازات في الوقت الراهن بسبب أزمة الدولار.

وقال ناشطون مصريون، إن هناك نقصًا في إصدار جوازات السفر المصرية بشكل متزايد وملحوظ خلال الفترة الماضية.
وأرجع ناشطون هذا التراجع، إلى حدوث نقص في مخزون الورق الخاص لطباعة الجوازات، وهذا الورق يتم استيراده من ألمانيا طبقا لمواصفات دولية.
ووفق ما قاله النشطاء نقلا عن مصادر، فإن الشركة الألمانية، امتنعت عن تصدير الورق إلى مصر بسبب عدم تسديد مديونيات مالية متراكمة بسبب نقص الدولار.
لكن بيانا لوزارة الداخلية المصرية، الأحد، نفى جملةً وتفصيلاً صحة ما وصفه بتناول "الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان" بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين، بحسب البيان. 
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واعتبرت الداخلية أن ذلك يأتي في إطار "نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة".(عربي 21)
 
المصدر: عربي 21

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