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بتهمة "الإعداد لانقلاب"... الجيش السوداني يعتقل عدداً من الضباط

Lebanon 24
06-02-2024 | 03:00
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اعتقلت استخبارات الجيش السوداني بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، عددا من الضباط في قيادة متحركات أم درمان، بتهمة الإعداد لانقلاب، وفقا لصحيفة سودانية.
وكشفت صحيفة "السوداني" أن حملة الاعتقالات استهدفت ضباطا نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة.
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وقال مصدر مطلع لوسائل إعلام سودانية: "الضباط المعتقلون الذين تم وضعهم بالإيقاف الشديد هم قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب، ومدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي ومسؤول عن الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات، ومسؤول عمليات الدعم والإسناد الاستراتيجي لمواقع المدرعات".


وأضاف المصدر: "الاستعدادات جارية لاعتقال عميد ركن قائد لأحد المتحركات بمدينة أم درمان. وجميعهم معتقلون تحت ستار الإعداد لانقلاب".
وقال مصدر عسكري من قاعدة وادي سيدنا إنّ اعتقالات الضباط تزامنت مع زيارة عضو مجلس السيادة السوداني، مساعد القائد العام للجيش، إبراهيم جابر، لمنطقة وادي سيدنا العسكرية. (سكاي نيوز)
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