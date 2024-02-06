بسبب بايدن المتقاعس.. ترامب يحذّر من الحرب العالمية الثالثة

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واصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مهاجمته لرئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن، محذرا في الوقت ذاته من اندلاع الحرب العالمية الثالثة قبل انتهاء ولاية بايدن.وقال ترامب في مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز": "تعرفون أن تسعة أشهر فترة طويلة جدا، وهناك فرصة كبيرة لنرى الحرب العالمية الثالثة قد نشبت، لأن هناك أحدا ما لا يؤدي عمله على ما يرام"، في إشارة إلى بايدن.وهاجم ترامب بايدن قائلا: "لا أحد يحترمه، ويضحك العالم كله عليه"، على حد قوله.ويتصدر ترامب السباق للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري، للمنافسة في الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 تشرين الثاني المقبل.ويعتزم بايدن الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الأمريكية المقبلة.(عربي21)