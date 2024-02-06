تكبّدت خسائر مادية.. روسيا تفجّر 7 مسيّرات أوكرانية فوق بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود بجنوب غرب البلاد.



وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إن عبر تيليغرام إنه لم تقع إصابات جراء الهجوم على جوبكين، مشيرًا إلى تضرر 4 منازل بسبب حطام الطائرات المسيرة.(سكاي نيوز عربية)

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