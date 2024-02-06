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سنة كاملة على زلزال تركيا المدمّر.. الجراح لم تلتئم بعد!

Lebanon 24
06-02-2024 | 03:50
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تحيي تركيا اليوم، الذكرى الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 2023 حيث بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر، إذ يجري الرئيس رجب طيب أردوغان جولة على المناطق التي نُكبت جراء الكارثة.

وأسفر الزلزالان المدمران اللذان تركز أولهما في ولاية قهرمان مرعش التركية في جنوب البلاد، عن مقتل ما يزيد على الـ50 ألف شخص في تركيا بينهم المئات من السوريين اللاجئين، فضلا عن الدمار المادي الضخم الذي خلف ملايين النازحين بين عشية وضحاها، وفق هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".
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ويجري الرئيس التركي جولة تفقدية على مناطق الزلزال، حيث يتوجه في وقت لاحق الثلاثاء إلى ولاية قهرمان مرعش، مركز الزلزال المدمر، وذلك بعد مروره على ولايات هاتاي وغازي عنتاب.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، فإن أردوغان سيلتقي مع عائلات ضحايا الزلزال في البرامج التي سيتم تنظيمها، وسيقوم بفحص أعمال إعادة الإعمار والإحياء في الولاية، كما سيتم تسليم منازل جديدة للمنكوبين عبر قرعة الإسكان.

وقال أردوغان عبر تدوينة في منصة "إكس"، إن "آلام الأرواح التي فقدناها في الزلازل قبل عام لا تزال تحرق قلوبنا مثل اليوم الأول".

وأضاف أن "الدمار الذي شهدته مقاطعاتنا الإحدى عشرة، والتي تعد من أقدم المستوطنات في تاريخ البشرية، كان هائلا حقا"، معتبرا أن "هذه الكوارث الكبرى والمعاناة الكبيرة تشكل نقاط تحول حيث يتم اختبار قوة الأمم وأخوّتها".

وتعهد أردوغان بمواصلة حكومته إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء، وذلك لغاية "تأمين مأوى آمن لكل مواطن تضرر منزله بسبب الكارثة".(عربي 21)
المصدر: عربي21
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