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عربي-دولي

رد إيراني على أسرار كشفها ترامب عن سليماني.. هذا ما قاله شمخاني

Lebanon 24
06-02-2024 | 04:04
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بعد تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول الساعات التي تلت اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قبل 4 سنوات، بغارة أميركية في محيط مطار بغداد، جاءه رد من مسؤول إيراني سابق.

فقد اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، أن ما تفوه به ترامب المرشح لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، مجرد "أكاذيب"

وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس أمس الاثنين إن "اتصال إيران مع أميركا قبل الهجوم الصاروخي على عين الأسد محض كذب."

كما أردف كاتباً: "من الأحرى أن يجيب ترامب على سؤال حول سبب حياته شبه السرية والحماية الخاصة له ولوزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشاره السابق جون بولتون والعسكريين المتورطين في مقتل قاسم سليماني بدلا من إطلاق الأكاذيب الانتخابية؟"، في إشارة إلى ما أثير بعيد اغتيال سليماني عن مخاطر أمنية إيرانية تحيط بتلك الأسماء.
 
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لحفظ ماء الوجه
وكان ترامب قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، قبل يومين، إن إيران أبلغته بعد اغتيال سليماني مطلع كانون الثاني 2020 في غارة أميركية بطائرة بدون طيار في بغداد، أنها مضطرة للرد.

كما أشار إلى أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا واشنطن عبر الهاتف حينها أن بلادهم ستقصف قاعدة عين الأسد بالصواريخ. إلا أنه اعتبر أن هذا الرد الإيراني كان لحفظ ماء الوجه فقط، مدعياً أن أي جندي أميركي لم يصب بأذى وقتها.

علماً أن البنتاغون كان أعلن وقتها إصابة عدد من الجنود بالهجمات الصاروخية الإيرانية، إصابات طفيفة.(العربية)




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