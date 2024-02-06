Advertisement

عربي-دولي

ثقوب خاطئة بالهياكل.. موظف يفضح مشاكل بوينغ

Lebanon 24
06-02-2024 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1161223-638428158715189472.png
Doc-P-1161223-638428158715189472.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق حادث طائرة 737 ماكس مطلع كانون الثاني الماضي حالة من القلق ووجه الأنظار نحو معايير السلامة في طائرات بوينغ بشكل عام، فأعاد مشكلة الشركة المعروفة للواجهة ثانية.

ثقوب خاطئة بالهياكل
فقد كشف أحد الموظفين عن أن شركة "بوينغ" المصّنعة للطائرات، تعاني من ثقوب خاطئة في بعض أجسام الطائرات وهياكلها.
Advertisement

وأعلنت شركة "بوينغ" أن هذه المشكلة قد تؤخر بعض عمليات التسليم على المدى القريب، موضحة أن طائرات 737 الحالية يمكنها الاستمرار في الطيران.

وأشار بيان الشركة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على التعليمات الخاصة بإعادة العمل، وتتوقع أن تعرف المدة التي سيستغرقها الأمر بضع أيام، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

من جهته، قال الرئيس التجاري لشركة "بوينغ" ستان ديل، إن الموظف أبلغ مديره بوجود ثقبين ربما لم يتم حفرهما وفًقا لمتطلبات شركة تصنيع الطائرات.

وأضاف أن التأخير سيسمح للشركة بفحص أي مشاكل وإصالحها إذا لزم الأمر.

حوادث خطرة!

يشار إلى أنه في العام الماضي، أدت الثقوب التي أخطأت شركة "سبيريت" في حفرها في الحاجز الخلفّي لبعض طائرات "ماكس" إلى تأخير الإنتاج.

في حين تواجه شركة "بوينغ" تدقيقا تنظيميا إضافيا بعد انفجار سدادة باب خطوط ألاسكا الجوية الشهر الماضي.

جاء هذا الحادث، الذي شمل أيضا جسم الطائرة "سبيريت"، في أعقاب سلسلة من المشكلات المتعلقة بالمورد، ولم يؤِّد أُّي منها إلى وقوع حوادث على متن الطائرة.

وأدت تلك الحوادث إلى إعلان إدارة الطيران الفيدرالية أنّها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى، واليمنى، والمكوّنات، والمثبتات.

كما أدت إلى حالة قلق لدى الملايين حول العالم، ودفعت بكبرى شركات الطيران إلى التشديد على معايير السلامة، التي غالباً ما تكون في سلم الأولويات عالمياً.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:13 | 2024-02-06
05:58 | 2024-02-06
05:55 | 2024-02-06
05:35 | 2024-02-06
05:30 | 2024-02-06
05:28 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24