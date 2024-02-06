بالفيديو... بلينكن يصل مصر لبحث صفقة الأسرى بغزة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، فيما تعمل الولايات المتحدة على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطر لإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وغادر بلينكن الرياض صباح اليوم الثلاثاء، ومن المرتقب أن يكون يومه ماراثونيا إذ أنه وصل إلى القاهرة حيث سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على يتوجه لاحقا إلى قطر ومن ثم إلى إسرائيل لمناقشة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب وآفاق تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.