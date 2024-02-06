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عربي-دولي

بالفيديو إنفجار ضخم في هذا البلد.. المباني تضرّرت بشدّة وقتلى وعدد كبير من الجرحى

Lebanon 24
06-02-2024 | 05:28
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لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 75 آخرون بجروح جراء انفجار ضخم في مصنع للألعاب النارية في الهند.
 
ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول المحلي كايلاش تشاند بارتي قوله: ” إن نحو 15 سيارة إطفاء تكافح الحريق الضخم وحسب المعلومات كان عدد الأشخاص الذين يعملون في المصنع 300″، موضحاً أن 10 مبان محيطة بالمجمع تضررت بسبب شدته كما لم تتم السيطرة على الحريق بعد.
 
وقال مسؤول في مستشفى منطقة هاردا وسط ولاية ماديا براديش طالبا عدم كشف اسمه: "يمكننا أن نؤكد مقتل سبعة أشخاص حتى الآن. استقبلنا 65 جريحا هنا وأحلنا عشرة آخرين إلى مستشفى أكبر". (روسيا اليوم + سانا) 
 
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