19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
12
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيادة في عدد سكان تركيا... فهل الذكور أم الإناث هم الأكثر؟
Lebanon 24
06-02-2024
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلغ عدد سكان تركيا 85 مليونا و372 ألفا و377 نسمة حتى نهاية العام 2023، في زيادة قدرها 92 ألفا و824 نسمة مقارنة بـ2022.
وحتى 31 كانون الأول من العام 2023، بلغ عدد الذكور 42 مليونا و734 ألفا و71 نسمة، فيما بلغ عدد الإناث 42 مليونا و638 ألفا و306 نسمة، لتبلغ نسبة الذكور من إجمالي السكان 50.1% والنساء 49.9%.
Advertisement
ووفقًا لنتائج نظام تسجيل السكان على أساس العنوان (ADNKS)، انخفض عدد السكان الأجانب المقيمين في تركيا بمقدار 253 ألفا و293 شخصا مقارنة بالعام السابق، ووصل إلى مليون و570 ألفا و543 شخصا. وكان 48.6% من هؤلاء السكان من الرجال و 51.4% من النساء.
وبينما بلغ معدل النمو السكاني السنوي 7.1 بالألف عام 2022، أصبح 1.1 بالألف عام 2023.
وارتفع متوسط العمر في تركيا، الذي كان 33.5 عام 2022، إلى 34 عام 2023. وعند فحصه حسب الجنس، تبين أن متوسط العمر ارتفع من 32.8 إلى 33.2 للرجال، ومن 34.2 إلى 34.7 للنساء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ديانا فاخوري برفقة إبن زوجها: "أنت حبي" (صور)
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة إبن زوجها: "أنت حبي" (صور)
07:40 | 2024-02-05
05/02/2024 07:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟
08:08 | 2024-02-05
05/02/2024 08:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى
Lebanon 24
وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى
07:28 | 2024-02-05
05/02/2024 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
14:00 | 2024-02-05
05/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل من جنوب لبنان... إستشهاد أشخاص في غارة إسرائيليّة
Lebanon 24
خبر عاجل من جنوب لبنان... إستشهاد أشخاص في غارة إسرائيليّة
08:42 | 2024-02-05
05/02/2024 08:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:13 | 2024-02-06
قصف أوكراني على قرية في لوغانسك.. ماذا عن الأضرار؟
05:58 | 2024-02-06
بعد سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.. هذا ما أعلنه جيش العدو الإسرائيلي
05:55 | 2024-02-06
خبر مهمّ عن إسماعيل هنية.. شقيقته تتلقى العلاج في مستشفى إسرائيلي!
05:30 | 2024-02-06
تقرير لـ"National Interest": لهذه الاسباب لن تتراجع إيران أمام تهديدات بايدن
05:28 | 2024-02-06
بالفيديو إنفجار ضخم في هذا البلد.. المباني تضرّرت بشدّة وقتلى وعدد كبير من الجرحى
05:12 | 2024-02-06
بالفيديو هجوم إرهابي يهزّ تركيا... ما هو عدد القتلى؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
06/02/2024 13:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
06/02/2024 13:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
06/02/2024 13:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24