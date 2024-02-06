زيادة في عدد سكان تركيا... فهل الذكور أم الإناث هم الأكثر؟

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بلغ عدد سكان تركيا 85 مليونا و372 ألفا و377 نسمة حتى نهاية العام 2023، في زيادة قدرها 92 ألفا و824 نسمة مقارنة بـ2022.وحتى 31 كانون الأول من العام 2023، بلغ عدد الذكور 42 مليونا و734 ألفا و71 نسمة، فيما بلغ عدد الإناث 42 مليونا و638 ألفا و306 نسمة، لتبلغ نسبة الذكور من إجمالي السكان 50.1% والنساء 49.9%.ووفقًا لنتائج نظام تسجيل السكان على أساس العنوان (ADNKS)، انخفض عدد السكان الأجانب المقيمين في تركيا بمقدار 253 ألفا و293 شخصا مقارنة بالعام السابق، ووصل إلى مليون و570 ألفا و543 شخصا. وكان 48.6% من هؤلاء السكان من الرجال و 51.4% من النساء.وبينما بلغ معدل النمو السكاني السنوي 7.1 بالألف عام 2022، أصبح 1.1 بالألف عام 2023.وارتفع متوسط العمر في تركيا، الذي كان 33.5 عام 2022، إلى 34 عام 2023. وعند فحصه حسب الجنس، تبين أن متوسط العمر ارتفع من 32.8 إلى 33.2 للرجال، ومن 34.2 إلى 34.7 للنساء.