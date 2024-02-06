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عربي-دولي

خبر مهمّ عن إسماعيل هنية.. شقيقته تتلقى العلاج في مستشفى إسرائيلي!

Lebanon 24
06-02-2024 | 05:55
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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أدخلت إلى مستشفى سوروكا الطبي في بئر سبع.

وتعيش بعض شقيقات هنية في تل السبع (مدينة بدوية في النقب)، وقد أنجبت إحداهن طفلا خديجا في الأيام القليلة الماضية، وتلقت هي والمولود العلاج من الفريق الطبي، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
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وقال مسؤول كبير في المستشفى إن هذه عائلة بدوية من تل السبع ويحملون بطاقة هوية زرقاء.

بدوره، أفاد موقع Ynet بأن من تتلقى العلاج هي ابنة إحدى شقيقات هنية، مشيرا إلى أن طفلها ولد قبل الأوان وتم إدخاله إلى المستشفى وهو في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. ويعمل الطاقم الطبي في المستشفى على إنقاذ حياته.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن إسماعيل هنية البالغ من العمر 62 عاما يقيم حاليا في الدوحة، وهو متزوج وأب لـ13 طفلا، وله شقيقان وثماني أخوات، ثلاثة منهن متزوجات من بدو إسرائيليين، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، ويعيشون في تل السبع.

 ونقلت صحيفة" معاريف" عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن "أقارب إسماعيل هنية ليس من المفترض فقط أن يتلقوا العلاج الطبي في مستشفى في إسرائيل، بل من المفترض أيضا أن يتم ترحيلهم من إسرائيل".
المصدر: روسيا اليوم
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