قصف أوكراني على قرية في لوغانسك.. ماذا عن الأضرار؟

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أعلنت سلطات مدينة لوغانسك قصف قوات كييف محيط مخبز ومحطة للوقود في قرية بوتوفو بصواريخ HIMARS أميركية، ما أدى إلى إصابتهما بأضرار.وجاء في بيان سلطات لوغانسك: "استهدفت القوات الأوكرانية قرية بوتوفو في بلدة ستاروبيلسكي بصواريخ HIMARS ما أدى لاندلاع حريق في محطة للوقود ومخبز مجاور لها".وتطلق القوات الأوكرانية بانتظام النار على المناطق الروسية الجديدة عقابا لسكانها.وقصفت القوات الأوكرانية السبت الماضي مخبزا في مدينة ليسيتشانسك في مقاطعة لوغانسك أسفر عن مقتل 28 شخصا، بينهم امرأة حامل وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وإصابة آخرين.وتقع مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية بجوار خطوط القتال.وقبل دحر القوات الأوكرانية منها، فجرت قوات كييف ودمرت الكثير من المباني الإدارية المهمة، كما تضررت مرافق البنية التحتية الهامة، وتواصل بانتظام قصف المدينة.