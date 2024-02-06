Advertisement

إقتصاد

اتفاقية جديدة بين قطر والهند

Lebanon 24
06-02-2024 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1161272-638428262834597105.jpg
Doc-P-1161272-638428262834597105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة لتوريد 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند.
 
وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد الشحنات المتفق عليها من قطر إلى عدد من محطات الاستقبال في الهند على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لأسطول قطر للطاقة بدءا من مايو 2028، بحسب بيان نشرته الشركة.
Advertisement

وتم الاحتفال بالاتفاقية خلال حفل خاص أقيم في غوا، بالهند برعاية وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي، ووزير البترول والغاز الطبيعي ووزير الإسكان والشؤون الحضرية في جمهورية الهند هارديب سينغ بوري.

ورحب سعادة الوزير الكعبي بهذه الاتفاقية قائلا: "تعد هذه الاتفاقية معلما آخر في شراكة الطاقة الطويلة الأمد بين قطر والهند، وتأتي في أعقاب الذكرى العشرين لشحنة الغاز الطبيعي المسال الأولى إلى الهند".

وكانت "بترونت" قد أبرمت أول اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 1999 لتسليم 735 مليون طن سنويا، والتي تلاها توقيع اتفاقية أخرى عام 2015 لتوريد مليون طن إضافية سنويا، وهو ما رفع إجمالي الكميات المتعاقد عليها بين الطرفين إلى 8.5 مليون طن سنويا.
 
قطر توسع حضورها في الهند باتفاقية جديدة

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:49 | 2024-02-06
09:22 | 2024-02-06
09:05 | 2024-02-06
08:50 | 2024-02-06
08:37 | 2024-02-06
08:35 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24