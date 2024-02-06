اتفاقية جديدة بين قطر والهند

أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة لتوريد 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند.

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وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد الشحنات المتفق عليها من قطر إلى عدد من محطات الاستقبال في الهند على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لأسطول قطر للطاقة بدءا من مايو 2028، بحسب بيان نشرته الشركة.وتم الاحتفال بالاتفاقية خلال حفل خاص أقيم في غوا، بالهند برعاية وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي، ووزير البترول والغاز الطبيعي ووزير الإسكان والشؤون الحضرية في جمهورية الهند هارديب سينغ بوري.ورحب سعادة الوزير الكعبي بهذه الاتفاقية قائلا: "تعد هذه الاتفاقية معلما آخر في شراكة الطاقة الطويلة الأمد بين قطر والهند، وتأتي في أعقاب الذكرى العشرين لشحنة الغاز الطبيعي المسال الأولى إلى الهند".وكانت "بترونت" قد أبرمت أول اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 1999 لتسليم 735 مليون طن سنويا، والتي تلاها توقيع اتفاقية أخرى عام 2015 لتوريد مليون طن إضافية سنويا، وهو ما رفع إجمالي الكميات المتعاقد عليها بين الطرفين إلى 8.5 مليون طن سنويا.