Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تعلن تفكيك "شبكة تجسس" داخل جهاز الاستخبارات

Lebanon 24
06-02-2024 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1161276-638428271481554284.jpg
Doc-P-1161276-638428271481554284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الأوكرانية أنها أوقفت 5 موظفين سابقين وحاليين في الاستخبارات قالت إنهم يعملون سرًّا ضمن شبكة تجسس لحساب روسيا.

وقالت كييف إنه تم القبض على المشتبه بهم وهم ينقلون معلومات إلى جهاز الأمن الفدرالي الروسي حول مواقع عسكرية أوكرانية وتحصيناتها الدفاعية وبيانات شخصية ومنشآت استراتيجية للطاقة.
Advertisement

وقالت الاستخبارات الأوكرانية في بيان الثلاثاء: "قام جهاز الأمن الأوكراني بتحييد شبكة عملاء قوية يديرها جهاز مكافحة التجسس العسكري التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي وكانت تعمل في أوكرانيا".

وقال المدعي العام إن الموظفين الخمسة - هم موظفون سابقون في استخبارات الدفاع الأوكرانية ووحدات الاستخبارات الأجنبية فيها بالإضافة إلى موظف حالي في الجهاز - أوقفوا للاشتباه في تورطهم بالخيانة.

وأضاف المدعي العام: "نقل المشتبه بهم معلومات استخباراتية حول قوات الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الأهمية الاستراتيجية إلى ممثلي الأجهزة الاستخباراتية للدولة المعتدية".

ونشرت الاستخبارات الأوكرانية صورًا للرجال أثناء توقيفهم مع إخفاء وجوههم، على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار المدعي العام في كييف إلى أن الشبكة نقلت أيضًا معلومات عن حواجز دفاعية قرب مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود ومعلومات عن تحركات القوات الأوكرانية ومركباتها.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:49 | 2024-02-06
09:22 | 2024-02-06
09:05 | 2024-02-06
08:50 | 2024-02-06
08:37 | 2024-02-06
08:35 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24