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عربي-دولي
كيف يجمع الحوثيون معلوماتهم عن السفن لاستهدافها في البحر الأحمر؟
Lebanon 24
06-02-2024
|
14:00
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ذكر موقع "عربي 21" أن الحوثيين في اليمن استطاعوا الحصول على معلومات من المصادر الأمنية المفتوحة وبمساعدة إيران لتحديد حركة الملاحة في البحر الأحمر واستهدافها، وذلك بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست آي" عن خبراء ومسؤولين.
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وفي تقرير أعده شون ماثيوز قال فيه، إن الحوثيين في اليمن يستخدمون خزانا من المعلومات الأمنية المتوفرة عن الملاحة التجارية والقيام بهجمات ضد القوارب والسفن العابرة للبحر الأحمر.
ويقول مسؤولون سابقون وحاليون غربيون وخبراء في الملاحة البحرية، إن استخدام الحوثيين للمعلومات المتوفرة والبيانات المتعلقة بحركة السفن يمكن الحصول عليه من خلال الإشتراك في المواقع الأمن للملاحة البحرية، وفقا للتقرير.
وذكر أن ذلك سابقة غير معروفة مع جماعة موالية لإيران واستخدام معلومات متوفرة فقط للغرب والولايات المتحدة وحلفائها.
ونقل الموقع عن كوري رانسليم مدير مجموعة دريد غلوبال لتقييم مخاطر الملاحة البحرية قوله: "كشف الحوثيون أنهم بجهاز كمبيوتر ومنفذ على الإنترنت وربما بمساعدة شبكة افتراضية خاصة، عن ما هو متوفر من البيانات المتوفرة على فضاء الملاحة".
ويقول الحوثيون إنهم يقومون بالهجمات دعما للفلسطينيين في غزة. وأجبرت الهجمات السفن التجارية على تجنب مضيق باب المندب والبحث عن طرق أخرى حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا وأثر هذا على موارد قناة السويس التي تعبر منها نسبة كبيرة من التجارة الدولية.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية ضد مواقع للحوثيين في اليمن ولكنها لم تنجح في ردعهم. ويقول مسؤولون دفاعيون غربيون وخبراء إن نقطة البداية لهجمات الحوثيين هي تحديد السفينة وبيانات حركتها البحرية التي يعتمد عليها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي إلى الصحافيين التجسسيين وقوى البحرية القوية التي تتابع حركة السفن.
وتقوم السفن بتحديد مواقعها بطريقة آلية من خلال أجهزة الإرسال والاستقبال المعروفة بأنظمة التعريف التلقائي "أو آي آي أس".
وتابع الموقع، أنه من خلال إشارة عبر هذا النظام يمكن تحديد موقع السفينة. وتوفر مواقع مثل مارين ترافيك هذه البيانات عن أنظمة التعريف التلقائي، ويمكن استقبالها من خلال لاقط في البيت كما يقول رانسليم.
وتقوم السفن العابرة للبحر الأحمر، وفقا للموقع، بالتواصل مباشرة مع الحوثيين وتحديد مواقعها خلال انظمة التعريف التلقائي، وتستخدمها لكي تخبر الحوثيين أن الطاقم على السفينة هو صيني أو تركي لإقناع الحوثيين بعدم ضربهم.
وتقول السفن الأخرى إنه لا علاقة لها مع الاحتلال الإسرائيلي لمنع استهدافهم. وفي العام الماضي عندما ضرب الحوثيون ناقلة كيماوية فقد لام صاحبها "مارين ترافيك" لأنه حدد خطأ أن الجهة التي تديرها هي إسرائيلية، وفق ما ورد.
ويظل السؤال حول كيفية استهداف الحوثيين السفن غامضا ومحلا للنقاش في الدوائر الدفاعية.
وقال مسؤول دفاعي غربي بخبرة طويلة في الملاحة البحرية إن إيران تشعر بالفرح من قيام حلفائها بفرض مقاطعة على سفن والسماح لأخرى بالمرور.
ومضى بالقول إن إيران تريد منع ناقلات النفط من المرور كي تقوم ببيع نفطها الذي فرضت عليه الولايات العقوبات. وقال المسؤول: "من المهم للإيرانيين قيام الحوثيين باستهداف سفن معينة وعدم استهداف سفن خطأ".
ولا أحد يعرف في المخابرات الغربية عن طريقة استهداف الحوثيين السفن، وبدون معلومات استخباراتية، يعتقد المسؤولون أن الحوثيين يجمعون المعلومات من المصادر المفتوحة لكن إيران توفر لهم "الشيك بعد الشيك وراء الشيك".
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